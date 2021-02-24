شكرا لقرائتكم خبر عن عودة أحمد فتحى واستبعاد الشناوى من قائمة بيراميدز لمواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته التي تخوض مباراة الجونة في الدوري المصري الممتاز، حيث يحل الجونة ضيفا على بيراميدز في السابعة والنصف من مساء الخميس على ستاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة 14 من الدوري الممتاز، وشهدت القائمة عودة أحمد فتحى ودودو الجباس، مع استبعاد أحمد الشناوى، مع استمرار استبعاد الغانى جون أنطوى.

وجاءت قائمة اختبارات المدير الفني على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - عبد الرحمن أيمن

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - أسامة جلال

خط الوسط: إيريك تراوري - إسلام عيسى - نبيل عماد دونجا - رمضان صبحي - محمد فاروق - إبراهيم حسن - محمود حمادة - إبراهيم عادل - أحمد توفيق

خط الهجوم: محمود وادي - دييجو رولان - دودو الجباس