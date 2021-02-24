شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يزيد الغموض حول سفرية فرجانى ساسى إلى تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر مصطفى محمد مهاجم فريق الزمالك المعار لصفوف جالطة سراى التركى لمدة موسم ونصف، صور جديدة تجمعه مع زميله السابق فى الفريق الأبيض، الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك لمصطفى خلال تواجده فى تركيا، عبر حسابه الشخصى على انستجرام، بصحة أحد أصدقائهم معلقًا عليها: "أخواتى"، دون الكشف عن أى تفاصيل عن تلك الصور الغامضة ، خاصة وانه لم يتم التعليق عليها من جانب الطرفين ، ان كانت مجرد زياة فحسب، أم أنها لها تفاصيل أخرى غير معلنة، ليزداد الغموض أكثر وأكثر حول ذلك الأمر.

صور فرجانى ساسى مع مصطفى محمد كانت أثارت علامات الاستفهام، خاصة وإن اللاعب لم يُفصح عن تلك الزيارة لمسئولى القلعة البيضاء حينها، وتفاجئ الزمالك بتلك الزيارة بعدما انتشرت صورة للاعبان عبر وسائل التواصل الإجتماعى، قبل أن يكشف مصطفى محمد الستار عن تلك الزيارة بنشره عدة صور منها.

زيارة فرجانى ساسي لمصطفى محمد فى تركيا ردد البعض إنها كانت عندما حصل ساسى على إذن بالسفر إلى تونس مستغلا ايقافه بعد الطرد الذى حصل عليه في مباراة غزل المحلة، وإن فرجاني لم يكن صادقًا فى اذن السفر إلى تونس وتوجه إلى تركيا للتوقيع لأحد الأندية هناك وقد يزامل مصطفى محمد فى جالطة سراى.

ومازالت المفاوضات بين مسئولي الزمالك وساسي مستمرة لتجديد عقده الذى ينتهي بنهاية الموسم الجاري حيث يرغب اللاعب فى البقاء في صفوف الزمالك ولكن له مطالب مادية يسعي لتنفيذها خاصة انه تلقي عروض مغرية كثيرة بمقابل مادي كبير.



ساسى ومصطفى محمد



مصطفى محمد وساسى