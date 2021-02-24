شكرا لقرائتكم خبر عن الكاميرون تهزم الكونغو الديمقراطية 3/0 فى اليوم الختامى لبطولة أفريقيا للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فاز منتخب شباب الكاميرون على نظيره الكونغو الديمقراطية بنتيجة 3/0 فى اليوم الختامى لبطولة أفريقيا تحت 21 سنة التى تستضيفها مصر و اختتم اليوم بإستاد القاهرة .

و يلتقى حاليا منتخب مصر مع المغرب لتحديد مراكز البطولة ، حيث يتصدر الفراعنة منافسات البطولة المؤهلة لكأس العالم 2021 .

ونجح منتخب شباب الفراعنة فى الفوز على كل من الكونغو الديمقراطية بنتيجة 3 /0 والكاميرون 3 / 1 على التوالى.

وتشهد بطولة أفريقيا لشباب الكرة الطائرة التى تستضيفها مصر على الصالة المغطاة باستاد القاهرة إجراءات احترازية مشددة، فى ظل انتشار فيروس كورونا، وقد قامت الفرق لدى وصولها إلى مطار القاهرة بإجراء مسحة طبية قبل الدخول، بينما أجرى فريق مصر وكل العاملين فى البطولة من مدربين وحكام وإداريين وعاملين فى مجال البطولة التحاليل بمقر الاتحاد، ولن يسمح بدخول البطولة لأى شخص لم يجر التحاليل قبل انطلاق فعاليات البطولة.

ويرأس سامح حمدى اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ومعه أيمن غزلان نائبا، فيما يتولى مهمة مدير البطولة الحكم الدولى هانى فكرى ومساعده عماد الباهى.