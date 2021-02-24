شكرا لقرائتكم خبر عن الونش يخضع لبرنامج تأهيل مكثف فى الجيم استعدادًا للعودة للزمالك أمام دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استغل محمود حمدى الونش مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، فترة غيابه عن فريقه خلال رحلة السنغال لمواجهة فريق تونجيث، وخضع اللاعب لبرنامج تأهيل مكثف فى صالة الجيم، بالإضافة إلى التدريبات التأهيلية تحت قيادة عمرو المطراوى أخصائى التأهيل، من أجل العودة سريعًا لصفوف فريقه.

الونش استبعد من رحلة الزمالك إلى السنغال بعدما شعر اللاعب بمعاناة من الإصابة فى الركبة، مما دفع البرتغالى جايمى باتشيكو لعدم اصطحاب اللاعب لعدم تفاقم الإصابة.

وفضل محمود حمدى الونش استغلال تلك الفترة للتأهيل المكثف، حيث خضع لعدة جلسات فى صالة الجيم، حتى يصبح جاهزًا للمباراة المقبلة، أمام وادى دجلة المقرر لها يوم 1 مارس المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والتي مازال الأبيض يتصدرها برصيد 29 نقطة، بعد خوض 12 مباراة، انتظارا لخوض الغريم التقليدي النادي الأهلي لمبارياته المؤجلة.

الونش كان تعرض للإصابة فى الركبة خلال مشاركته فى مواجهة الإسماعيلى فى الدورى، والتى انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين لهدف، الأمر الذى حرم اللاعب من السفر مع بعثة فريقه إلى السنغال.

وسقط الزمالك في فخ التعادل السلبي، للمباراة الثانية على التوالي بدوري الأبطال الأفريقي، أمام تونجيت السنغالي، ليحتل المركز الثاني بجدول المجموعة الرابعة، بالتقاسم مع مولودية الجزائر برصيد نقطتين لكل فريق بعد خوض جولتين بينما يتصدر الترجي التونسي المجموعة برصيد 4 نقاط ويحتل تونجيت المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.