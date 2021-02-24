شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر داخل بعثة الزمالك يكشف كواليس أزمة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مطلع داخل بعثة فريق الزمالك، كواليس أزمة الطائرة التي عانت منها البعثة البيضاء العائدة إلى القاهرة صباح اليوم قادمة من السنغال بعد مواجهة، تونجيث السنغالي، مساء أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والتي انتهت بالتعادل السلبي.

قال المصدر الزملكاوي، أن الأزمة تكمن في اعتياد شركات الطيران الخاصة على إصدار تصريح واحد للمرور فوق المجال الجوي السنغالي والموريتاني وليس تصريح خاص لكل بلد، ولكن هذه المرة فوجئ طاقم الطائرة، برفض السلطات الموريتانية استقبال طائرة الزمالك وطلبت تصريح خاص للمرور فوق مجالها الجوي.

وحاول طاقم الطائرة احتواء الأمر سريعا وإقناع السلطات الموريتانية بامتلاك التصريح للمرور فوق الأجواء السنغالية وبالتالي الموريتانية لكنهم رفضوا تماما، لتعود الطائرة بعد طيران دام 3 ساعات إلى الجزائر لحين حل الأزمة والطيران مرة أخري تجاه السنغال.

وسقط الزمالك في فخ التعادل السلبي، للمباراة الثانية على التوالي بدوري الأبطال الأفريقي، أمام تونجيت السنغالي، ليحتل المركز الثاني بجدول المجموعة الرابعة، بالتقاسم مع مولودية الجزائر برصيد نقطتين لكل فريق بعد خوض جولتين بينما يتصدر الترجي التونسي المجموعة برصيد 4 نقاط ويحتل تونجيت المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.