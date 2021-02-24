شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق إجراءات وزارة الصحة فى كأس العالم للرماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حازم حسنى رئيس إتحاد الرماية و اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للخرطوش التى تستضيفها مصر وتستمر حتى يوم 4 مارس المقبل على تطبيق إجراءات وزارة الصحة الخاصة بإحترازات فيروس كورونا فى البطولة.

و قال رئيس اللجنة المنظمة للبطولة نجاح مونديال اليد الذى اختتم يناير الماضى طمئن الدول المشاركة قبل تأكيد المشاركة فى كأس العالم للرماية.

كما أشار حازم حسنى إلى أنه لم يستطيع حتى الأن توقع عدد الميداليات التى تحصل عليها مصر فى المونديال فى ظل توقف اللعب العالمى الفترة الماضية فى ظل أحداث كورونا ، إلا أنه أشار إلى تحقيق ميدالية على الأقل فى هذه البطولة .

تشهد إنطلاقة بطولة كأس العالم للرماية إجراءات إحترازية مشددة ، وذلك بالإطمئنان على درجات حرارة كل من يتواجد فى موقع المنافسات بميدان نادى صيد السادس من أكتوبر .

كما تشهد البطولة مكان مخصص لعمل المسحات الطبية للاعبين والوفود المشاركة فى البطولة .

كشف حازم حسنى، رئيس اتحاد الرماية، عن إجراء مسحتين للمنتخبات المشاركة فى كأس العالم للخرطوش. ، إن المنخبات المشاركة حضرت إلى القاهرة بتقرير مسحة قبل الوصول، على أن تخضع جميع الفريق لمسحة جديدة بعد 24 ساعة من الوصول، على أن يتم عمل مسحة جديدة بعد 72 ساعة من الأولى للاطمئنان على فيروس كورونا.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة عن التنافس القوي بين لاعبي المنتخبات المشاركة فى اليوم الأول للبطولة فى مسابقات الإسكيت "فرق رجال وفرق سيدات وفردي"، والمستوى اللافت الذى يقدمه اللاعبون وحرصهم على تحقيق الفوز وكسب نقاط البطولة التى تضاف إلى رصيدهم وتساهم فى تقدمهم فى مراكز التصنيف العالمي للرماية.

يذكر أن بطولة كأس العالم للرماية تشارك به دول "لأرجنتين، أرمينيا، كندا، تشيلى، كولومبيا، كرواتيا، قبرص، التشيك، الدنمارك، أسبانيا، اليونان، الهند، كازاخستان، السعودية، الكويت، ليبيا، لبنان، لوكسمبرج، المغرب، النرويج، بيرو، بولندا، قطر، رومانيا، روسيا، سلوفينيا، السودان، سلوفاكيا، سوريا، الإمارات، أوكرانيا، ومصر الدولة المستضيفة".