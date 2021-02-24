شكرا لقرائتكم خبر عن تعديلات في الجهاز الطبي للإسماعيلي .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى الاسماعيلي ، المشرف العام على الكرة على طلب اللجنة الفنية بالنادى إجراء بعض التعديلات على الجهاز الطبي بالفريق الأول وإضافة بعض العناصر القادرة على الإرتقاء بالقطاع الطبي للفريق حيث تم انضمام مجدى قاسم ، جمال الطلى ، إيهاب السيد ليصبح تشكيل الجهاز الطبي بالفريق الأول كالتالى :-

الدكتور محمد طه مهنا رئيسا للجهاز الطبي

إيهاب السيد أخصائى تأهيل وعلاج طبيعي

جمال الطلى أخصائى تأهيل وعلاج طبيعي

مجدى قاسم أخصائى تأهيل وعلاج طبيعي

إسلام محسن أخصائى تأهيل وعلاج طبيعي





واستأنف فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته مساء اليوم ، ضمن برنامج الإعداد لملاقاة الأهلى يوم 10 مارس المقبل ، فى إطار الأسبوع الــ12 المؤجل بمسابقة الدورى المحلى.

المران اشتمل على وحدات بدنية استمرت لمدة ساعة ، من أجل الارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين ، وسط حضور لأعضاء اللجنة الفنية كاملة والمهندس تامر موسى عضو مجلس الإدارة.

وخاض عبد الرحمن مجدى تدريبات خفيفة بالجرى حول الملعب ، كما استمر كل من عبد الله جمعة ومحمد بيومى وأحمد كاستيلو فى تدريباتهم التأهيلية.

وأدى حراس المرمى تدريبات قوية تحت إشراف أحمد الدهراوى.