شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسافر تونس 3 مارس لمواجهة الترجي بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مسئولو نادى الزمالك، يوم 3 مارس المقبل، موعدا للسفر إلى تونس، لمواجهة الترجي، يوم 6 من الشهر نفسه فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، لاسيما وإن الزمالك سيخوض مواجهة وادى دجلة يوم 1 مارس المقبل، فى إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والتى مازال الأبيض يتصدرها برصيد 29 نقطة، بعد خوض 12 مباراة، انتظارا لخوض الغريم التقليدى النادى الأهلى لمبارياته المؤجلة.

وفضل الجهاز ألفنى للزمالك بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو السفر إلى تونس يوم 3 مارس، وقبل موعد المباراة بثلاثة أيام، حتى يكون أمام ألفريق وقت كاف للتدريب وعدم دخول اللقاء مرهقين مثلما حدث فى لقاء تونجيث السنغإلى.

قبل السفر إلى تونس، يخوض الزمالك مباراة فى الدورى المصري، أمام وادى دجلة يوم 1 مارس المقبل، وبعدها بـ 48 ساعة تسافر البعثة البيضاء إلى تونس، لمواجهة الترجى يوم 6 فى ثالث جولات دورى الأبطال.

وسقط الزمالك فى فخ التعادل السلبي، للمباراة الثانية على التوإلى بدورى الأبطال الأفريقي، أمام تونجيت السنغالي، ليحتل المركز الثانى بجدول المجموعة الرابعة، بالتقاسم مع مولودية الجزائر برصيد نقطتين لكل فريق بعد خوض جولتين بينما يتصدر الترجى التونسى المجموعة برصيد 4 نقاط ويحتل تونجيت المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.

وطلب البرتغإلى باتشيكو، المدير ألفنى للزمالك، من لاعبيه غلق صفحة مباراة تونجيت نهائيا وذلك فور وصول بعثة الزمالك للقاهرة منذ قليل، قادمين من السنغال، والتفكير فى مباراة دجلة، لتحقيق ألفوز واستمرار المنافسة على صدارة ترتيب الدوري.

وسقط الزمالك فى فخ التعادل السلبي، للمباراة الثانية على التوإلى بدورى الأبطال الأفريقي، أمام تونجيت السنغالي، ليحتل المركز الثانى بجدول المجموعة الرابعة، بالتقاسم مع مولودية الجزائر برصيد نقطتين لكل فريق بعد خوض جولتين بينما يتصدر الترجى التونسى المجموعة برصيد 4 نقاط ويحتل تونجيت المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.