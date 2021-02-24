شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. طريقة لعب كرة القدم الأمريكية ومدة المباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتهرت فى الولايات المتحدة الأمريكية لعبة كرة القدم الأمريكية، ويطلق عليها البعض اسم لعبة "الرجبى" حيث بدأت فى الانتشار حتى تم إنشاء اتحاد خاص بها، وتعتمد على لعب الكرة باليد ولكن بقوانين تختلف عن لعبة كرة اليد، حيث إن كل فريق يتكون من أكثر من 50 لاعبًا ولكن داخل المعب 11 فقط، وأصبحت اللاعبة غير مقتصرة على الولايات المتحدة فقط بل امتدت لدول أخرى حتى وصلت للدول العربية.

ادوات المباراة

المدة الزمنية لمباراة كرة القدم الأمريكية أو الأمريكيان فوتبول هو 60 دقيقة، حيث تقسم المباراة إلى شوطين، وكل شوط إلى نصفين ويسمّى رُبع الشوط، ووقت الراحة 20 دقيقة بين الشوطين، وأما الاستراحة بين الربعين فهي دقيقة أو دقيقتين تُتيح للفريقين تبديل أماكن اللعب.

الهدف من اللعبة هو إيصال الكرة من لاعب إلى لاعب آخر باليدين حتى تصل الكرة إلى آخر منطقةِ الفريق الآخر.