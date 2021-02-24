شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يدعم لاعبيه قبل مواجهة دجلة: "نحن دائمـا أقــوى معـا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعمت الصفحة الرسمية لنادي الاتحاد السكندرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم ومدربهم حسام حسن قبل مواجهة دجلة المقرر لها غدا الخميس في الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

وكتبت الصفحة الرسمية لزعيم الثغر: "نحن نثق بكم ودائما أقوى معا"، لتحفيز اللاعبين بعد الفشل في تحقيق الفوز آخر مباراتين بالدوري أمام سيراميكا واسوان وفقدان خمس نقاط كاملة في المباراتين.



الاتحاد السكندرى

وجاءت قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة دجلة كالتالي: محمد صبحي وصبحي سليمان، داميون لوي، السيد سالم، هشام صلاح، مروان النجار، عمرو خليل، أحمد نبيل “مانجا”، مروان عطية، كريم يحيي، حسام عاشور، خالد الغندور، كريم الديب، فوزي الحناوي، عبد الغني محمد، أحمد حجي، عبد السميع سيمو،عمار حمدي، رزاق سيسيه، أحمد راشد، روماريو ويليامز، إيمانويل أوكوي، ومحمد الصباحي.

ويأمل الجهاز الفني للفريق السكندري بقيادة حسام حسن في لحاق عاشور بالمباراة المقرر لها الخميس، خاصة في ظل تراجع مستوى بعض اللاعبين وهو ما اشتكى منه العميد في مؤتمره الأخير بعد مباراة اسوان.

واستأنف الاتحاد السكندري تدريباته الاثنين بدون راحة استعدادا لمواجهة وادي دجلة ورفض حسام حسن المدير الفني للفريق السكندري منح لاعبيه راحة عقب السقوط أمام أسوان بثلاثية الأحد على ملعب الإسكندرية في مفاجأة مدوية هزت أركان زعيم الثغر.

وأعلن الدكتور عمرو الأشلم رئيس الجهاز الطبي بنادي الاتحاد السكندري سلبية مسحة جميع لاعبي الفريق استعدادا لمواجهة وادي دجلة المقرر لها الخميس ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر للدوري الممتاز هذا الموسم.

وخضع جميع اللاعبين لمسحة كورنا الاثنين استعداد لمباراة الخميس أمام دجلة على استاد الإسكندرية حيث استأنف الاتحاد السكندري تدريباته بدون راحة استعدادا لمواجهة وادي دجلة