شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب منتخب الشباب :"لم يصلني خطاب استدعاء لجنة الانضباط ..وعندي كلام كتير هقوله" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وليد منظور طبيب منتخب مصر للشباب مواليد 2001 السابق ، إنه إلي الآن لم يصله أي مخاطبات من قبل لجنة الانضباط بإتحاد الكرة من أجل التحقيق معه بعد خروج منتخب الشباب من تصفيات شمال أفريقيا بسبب إصابات كورونا.

تابع وليد منظور لليوم السابع :جاهز للتحقيق معي من قبل لجنة الانضباط في أي وقت وعندي كلام كتير وتفاصيل مستعد للإدلاء بها وانتظر خطاب الاستدعاء لى "

وأكد طبيب منتخب الشباب الاسبق ان ماحدث فى بطولة شمال افريقيا به كواليس واسرار كثيرة ، وينتظر الدعوة للتحقيق لكشف كل الحقائق للرأى العام .

ارسلت لجنة الانضباط باتحاد الكرة خطابات لاستدعاء ربيع ياسين المدير الفني السابق لمنتخب 2001 و وليد منظور طبيب المنتخب ، للمرة الاخيرة لسماع ارائهم فيما شهده معسكر المنتخب في تونس قبل اتخاذ القرارات الأخيرة.

قررت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، تجميد رواتب لجنة الانضباط بالجبلاية بسبب تأخر اللجنة فى إصدار القرارات النهائية بشأن أزمة منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين، والذى انسحب من تصفيات أمم أفريقيا للشباب فى تونس بسبب تفشى فيروس كورونا حيث تضغط اللجنة الثلاثية لصدور قرارات رادعة خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد كرة القدم أن جهاز منتخب الشباب، بقيادة ربيع ياسين، انتنهى عمله منذ 20 ديسمبر الماضى بعد الخروج من منافسات التصفيات الأفريقية، مشيرًا إلى أنه تم تجميد المستحقات مؤقتًا لحين انتهاء تحقيقات لجنة الانضباط بسبب واقعة تفشى إصابات فيروس كورونا فى صفوف المنتخب