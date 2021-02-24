شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يعالج أخطاء سموحة استعدادا لمواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعالج على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى أخطاء فريقه التي وقع فيها اللاعبون في لقاء سموحة الأخير وانتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت بإستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الرابعة عشر استعدادا لمواجهة سيراميكا يوم الجمعة المقبل فى الجولة التاسعة للدورى .

ويحاول على ماهر علاج بعض الأخطاء الدفاعية التي وقع فيها اللاعبون وكلفت الفريق هدف التعادل ، بالإضافة لعلاج بعض الثغرات التي ظهرت ، بالإضافة للتركيز على الجانب الهجومى وفك شفرة المهاجمين .

ويحتل المصرى المركز الرابع بجدول الدورى برصيد 21 نقطة جمعهم من 12 مباراة خاضهم الفريق فاز في 5 وتعادل في 6 والهزيمة في لقاء وحيد ، احرز لاعبوه 15 هدفا ومنى مرماه بـ6 أهداف .

من ناحية اخرى يقوم كبار لاعبو المصرى بحملة تهدئة بين زميلهم بالفريق كريم العراقى ومجلس إدارة النادى من أجل إعادة اللاعب للمشاركة مع النادى الساحلى خلال المباريات المقبلة بعد الضغوط التي مورست خلال الفترة الماضية من أجل ابتعاد اللاعب عن المشاركة من أجل الضغط عليه لتجديد تعاقده مع الفريق .

ويتبقى لكريم العراقى موسم ونصف مع المصرى ولا يحق له التوقيع لأى نادى خلال الفترة المقبلة ، إلا أنه اشترط مساواته باللاعبين القدامى بالفريق من أجل التوقيع في ظل امتلاكه للعديد من العروض الخارجية .