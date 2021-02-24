شكرا لقرائتكم خبر عن اسوان يهزم سوهاج 1/3 ويتأهل لدور 16 كاس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق أسوان الفوز على نظيره سوهاج بنتيجة 3/1 في المباراة التي جمعتهما باستاد كلية الشرطة بالعباسية ضمن منافسات دور 32 لكاس مصر ، وبذلك تأهل الفريق الاسوانى لدور 16 بالمسابقة .

أحرز اهداف اسوان أحمد عبد الظاهر ومحمد خليفة وعمرو ناصر .

شهدت المباراة حماس شديد من الفريق نظرا لكون اللقاء دربى الصعيد ، وهناك تاريخ طويل بينهما.

وحرص علاء عبد العال المدير الفني لاسوان على الدفع بلاعبى الصف الثانى لاراحة الأساسيين من اجل منافسات الدورى الأكثر أهمية لدى الجهاز الفني .