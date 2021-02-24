الارشيف / اخبار الرياضه

اسوان يهزم سوهاج 1/3 ويتأهل لدور 16 كاس مصر

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن اسوان يهزم سوهاج 1/3 ويتأهل لدور 16 كاس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  حقق فريق أسوان الفوز على  نظيره سوهاج بنتيجة 3/1 في المباراة التي جمعتهما باستاد كلية الشرطة بالعباسية ضمن منافسات دور 32 لكاس مصر ، وبذلك تأهل الفريق الاسوانى لدور 16 بالمسابقة .

أحرز اهداف اسوان  أحمد عبد الظاهر ومحمد خليفة وعمرو ناصر .

شهدت المباراة حماس شديد من الفريق نظرا لكون اللقاء دربى الصعيد ، وهناك تاريخ طويل بينهما.

وحرص علاء عبد العال المدير الفني لاسوان على الدفع بلاعبى الصف الثانى لاراحة الأساسيين من اجل منافسات الدورى الأكثر أهمية لدى الجهاز الفني   .

  

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا