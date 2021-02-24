"خدعوني وعاملوني كالحيوانات".. مهاجم الزمالك الأسبق يوضح كيف تعامل معه النادي.. ويكشف كواليس أزمته مع نادر السيد

الشارقة - اميمة ياسر - أعرب الغاني بنيامين أشيمبونج مهاجم الزمالك الأسبق، عن ضيقه وغضبه الشديد، من الطريقة التى تعامل معه بها مسؤولو القلعة البيضاء، مؤكدا أنه خُدع مرة واحدة من قبل في الحصول على مستحقاته لدى النادي الأبيض، والمُقدرة بـ مليون يورو، لكنه لن يُخدع مرة أخرى.

وكانت المحكمة الرياضية الدولية، قضت من قبل بتغريم الزمالك، ما يقرب من مليون و200 ألف دولا، لصالح اللاعب

وقال الغاني بنيامين أشيمبونج، خلال تصريحاته الإذاعية لـ"BBC": ما أفعله لإطعام أسرتي، والزمالك يعامل الناس مثل الحيوانات، ونحن بشر وجئنا إلى هنا للعمل، وبصفتي لاعب محترف، لا يمكنني الذهاب لمدة ثلاثة أشهر دون الحصول على أجر، وتنص اللائحة، على أنك حر في الرحيل.

وأشار إلى أنه لم يمنح نادر السيد أذون كتابية لتمثيله وليس لديه علم بما يفعله، وعندما انتقل إلى بتروجيت على سبيل الإعارة في عام 2018، تم خداعه بالتوقيع على وثيقة تنص على أنه تنازل عن كامل عقده مع الزمالك وليس عن راتبه فقط، وتخليت عن غير قصد عن أكثر من مليون دولار، لا أحد سيفعل ذلك، الشيء الوحيد الذي وقعت عليه عن علم هو أن بتروجت سيدفع لي نصف الموسم الذي كنت سألعبه، وسيضعونك في مواقف من شأنها أن تجبرك على إلغاء العقد، لكن لأنني أعرف ما أفعله، لم أقل شيئًا". حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وأضاف: وقعت بأنني تلقيت كل أموالي وممتلكاتي المالية، وبدون ذلك، لم يكن ليرسلوا المستندات أبدًا، وإذا لم أوقع، ومن المخجل جدًا أنك لا تستطيع توفير المال، عندما كنت في الزمالك، أنفقت كل أموالي التي أدخرتها لأنهم لم يعطوني مال.

ويكشف كواليس أزمته مع نادر السيد

وعن أزمته مع نادر السيد، أشار إلى أنه لم يقابله منذ 2018، وبالتالي لم يعطه تفويضا لتمثيله وليس لديه أي فكرة عما يفعله نادر السيد والقلعة البيضاء.

وأكد على أنه لم يوقع على أي من الوثائق الثلاث التي قدمها إلى فيفا كدليل من الزمالك، والتي تدعي أنه منحه إذن كتابي لتمثيله.

لجنة الانضباط تناقش القضية

ومن المنتظز أن تناقش لجنة الانضباط في الفيفا القضية يوم الخميس المقبل، مع مناقشة العقوبات المحتملة للقلعة البيضاء في حال قرر عدم الامتثال للحكم، حيث أن المادة 15 من لائحة الانضباط تنص على أنه يتم إعلان حظر نقل النادي حتى يتم دفع المبلغ الكامل المستحق، كما يجوز أيضًا خصم النقاط أو الترحيل إلى درجة أقل.