على طريقة مصطفى محمد.. جالاتا سراي يخطط لخطف أليو ديانج من الأهلي.. والقلعة الحمراء تكشف موقفها

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت تقارير صحفية أن المالي أليو ديانج، نجم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، دخل دائرة اهتمام فريق جالاتا سراي التركي لضمه في المستقبل القريب.

وأفادت صحيفة "TaK Vim"التركية، بأن ديانج محط إهتمام فريق جالاتا سراي لضمه على طريقة مصطفي محمد مهاجم الزمالك المصري في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن ديانج خطف أنظار كشافي فريق جالاتا سراي التركي، خلال متابعتهم مصطفي محمد مهاجم الزمالك، وقدموا تقريراً إيجابياً عن النجم المالي إلى الجهاز الفني بقيادة فاتح تريم، لإتخاذ قرار حاسم بشأن بدء المفاوضات الرسمية مع الأحمر.

وأشارت إلى أنه منذ أن دفع الأهلي مبلغ 1.1 مليون يورو لضم اللاعب من مولودية الجزائر، وهو يقدم أداء رائعا في مصر.

ونجح جالاتا سراي في ضم مصطفي محمد مهاجم الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة.

من جانبه، أكد مصدر مسئول بالنادي الأهلي، لموقع "مصراوي"، عدم وجود أي عروض للمالي أليو ديانج، مشيرًا إلى أن النادي متمسك بوجوده ولا يوجد نية للتفريط فيه.

وقال المصدر إن إدارة النادي الأهلي وكذلك إدارة الكرة والجهاز الفني لا يرغبون في بيع أليو ديانج، مشيرأً إلى أنه لا يوجد رغبة حتى في رحيله للإعارة الموسم المقبل.

وشدد المصدر على أن الأهلي لم يتلق أي عرض من أجل ديانج، مؤكداً: "في حال وصول أي عرض سيتم رفضه على الفور".

وأضاف: "ديانج سعيد بتواجده في الأهلي، ولا يفكر في الرحيل عن صفوف الفريق".

واختتم "ديانج سبق ومدد تعاقده دون أي مشاكل لشعوره بالراحة في الأهلي، وحتى عندما مدد عقده لم يطلب مبالغ كبيرة لتقديره للنادي وسعادته معنا".