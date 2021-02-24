ترتيب مجموعتي الأهلي والزمالك في إفريقيا بعد خسارة الأحمر وتعادل الأبيض

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

انتهت مواجهات الجولة الثانية من دوري المجموعات، بدوري أبطال إفريقيا، حيث خسر الأهلي من سيمبا التنزاني بهدف نظيف، في المجوعة الألولى، فيما تعادل الزمالك سلبيا مع تونجيث السنغالي.

واشتعلت مجموعة الأهلي، بعدما خسر المارد الأحمر أمام سيمبا التنزاني، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، عصر الثلاثاء، بالجولة الثانية من دور المجموعات.

وعلى الجانب الأخر خسر المريخ السوداني على ملعبه من فيتا كلوب الكونغولى، 4-1، في إطار منافسات المجموعة ذاتها.

وبذلك تصدر فيتا كلوب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، يليه فيتا كلوب وصيفا بـ3 نقاط، متفوقا على الأهلي الثالث بفارق الأهداف، فيما يتذيل المريخ الترتيب بدون نقاط.

وأسفرت قرعة دور المجموعات عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى بجانب كل من: فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني والمريخ السوداني.

وكان الأهلي قد فاز في الجولة الأولى على المريخ السوداني بالقاهرة بثلاثية نظيفة.

وفي المجموعة الرابعة، تعادل الزمالك مع تونجيث، علي ملعب الأخير بالسنغال، بدون أهداف.

وبذلك يرتفع رصيد الزمالك إلي نقطتين بعد التعادل في أول جوليتن، فيما يحصد تونجيث أول نقطة له في دور المجموعات، ويحتل به المركز الرابع في ترتيب المجموعة.

وفيما يلي ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا نهاية الجولة الثانية

1- الترجي التونسي - المركز الأول - 4 نقاط.

2- مولودية الجزائر - المركز الثاني - نقطتين.

3- الزمالك - المركز الثالث - نقطتين.

4- تونجيث السنغالي - المركز الرابع - نقطة واحدة.