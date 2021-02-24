اليافع موسيالا يفضّل منتخب ألمانيا على حساب إنكلترا

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برلين : فضّل اليافع جمال موسيالا، لاعب وسط بايرن ميونيخ بطل أوروبا، تمثيل منتخب ألمانيا بدلا من انكلترا، بعد أن اصبح الثلاثاء اصغر لاعب يسجل لفريقه الالماني في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وقبل ثلاثة أيام من بلوغه الثامنة عشرة، سجّل موسيالا مع الفريق البافاري خلال فوز فريقه على ارض لاتسيو الإيطالي 4 1 في ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا.

وُلد موسيالا في شتوتغارت لوالدة ألمانية ووالد بريطاني نيجيري، ويستحوذ على الجنسيتين الالمانية والانكليزية، بعد انتقاله بعمر السابعة مع عائلته إلى لندن.

انضم إلى أكاديمية تشلسي قبل الانتقال منذ سنتين إلى بايرن ميونيخ.

استهل مشواره مع منتخب انكلترا دون 21 عاما في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لكنه فضّل حمل الوان منتخب المانيا.

قال للناقل الالماني "آ أر دي": "في النهاية، فضّلت الاستماع الى مشاعري واشعر بان هذا القرار صحيح 100%".

تابع "لدي قلب لألمانيا وقلب لانكلترا. سيتسمر الاثنان بالخفقان".

اردف "وُلدت في ألمانيا وهناك بدأت ممارسة كرة القدم، لكني نشأت في انكلترا ولدي العديد من الاصدقاء هناك".

اضاف "فكّرت كثيرا بهذا الامر، لم يكن قرارا سهلا".

وحلّ موسيالا بدلا من توماس مولر الغائب عن بايرن بعد اصابته بفيروس كوفيد 19.

وفيما سيبلغ الثامنة عشرة في 26 الجاري، سيوقّع لاعب الوسط الهجومي مبدئيا لخمس سنوات مع بايرن.

وتشير تقارير الى رغبة المدرب يواكيم لوف باستدعاء موسيالا الى التشكيلة المقبلة لمنتخب "ناسيونال مانشافت".

وقبل اسبوعين، قال مدير المنتخب اوليفر بيرهوف انه خاض محادثة "جيدة جدا" مع موسيالا لاقناعه بحمل الوان المانيا.

وإلى حمله الوان الفئات العمرية لانكلترا في 22 مباراة بين 2016 و2021، شارك موسيالا ايضا مع منتخب المانيا تحت 16 سنة في 2018.

قال لاعب الوسط الدولي ليون غوريتسكا وزميله في بايرن لشبكة "سكاي": "لا اعتقد انه يجب ان ننتظر اكثر. سأكون سعيدا بالطبع اذا لعبنا سويا مع منتخب المانيا".

أما مدربه هانزي فليك، فقال عنه الثلاثاء بعد ادائه الجيد ضد لاتسيو "هو واثق جدا مع الكرة ويمكنه اللعب جيدا بين الخطوط".