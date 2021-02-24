مصدر مقرب من اللاعب لمصراوي: جالاتا سراي لم يتواصل مع ديانج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

كشف مصدر مقرب من اللاعب المالي أليو ديانج متوسط ميدان الأهلي بأنه لم يتلق أي عروض أو اتصالات من جانب جالاتا سراي التركي للعب في صفوف الفريق.

وقال المصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" اليوم الأربعاء بأنه ديانج لم يتلق اتصالات من جانب جالاتا سراي كما لم يحدث أي تواصل مع وكيل أعمال.

واستطاع ديانج في موسمه الأول من الأهلي أن يحقق الثلاثية بطولتي الدوري والكأس المحلي إضافة إلى دوري أبطال إفريقيا.

وكشف مصدر من داخل الأهلي في تصريحاته لـ"الخليج 365" مساء الأربعاء أيضًا ردًا على التقارير التركية أن النادي لم يتلق أي عروض للاعب ولا ينوي في التفريط في خدماته.

وجدد الأهلي تعاقده مع أليو ديانج قبل المشاركة في كأس العالم للأندية ليستمر لفترة أطول في صفوف حامل لقب دوري الأبطال والنادي الأكثر تتويجًا في إفريقيا.