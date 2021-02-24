مصدر يكشف لـ"الخليج 365".. موقف الأهلي من اهتمام جالاتا سراي بديانج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد مصدر مسؤول بالنادي الأهلي عدم وجود أي عروض للمالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق، مشيرًا إلى أن النادي متمسك بوجوده ولا يوجد نية للتفريط فيه.

وأكدت تقارير صحفية تركية، أن نادي جالاتا سراي بدأ في متابعة المالي أليو ديانج خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لتقديم عرض للتعاقد معه.

وأوضحت الصحيفة، أن ديانج يعد من بين اللاعبين المستهدفين من جانب جالاتا سراي، بعدما خطف أنظار كشافي الفريق أثناء متابعتهم لمصطفى محمد.

وقال المصدر في تصريحاته لمصراوي "إدارة النادي وكذلك إدارة الكرة والجهاز الفني لا يرغبون في بيع أليو ديانج، ولا يوجد رغبة حتى في رحيله للإعارة الموسم المقبل".

وشدد المصدر "الأهلي لم يتلق أي عرض من أجل ديانج، وفي حال وصول أي عرض سيتم رفضه على الفور".

وأضاف "ديانج سعيد بتواجده في الأهلي، ولا يفكر في الرحيل عن صفوف الفريق".

واختتم "ديانج سبق ومدد تعاقده دون أي مشاكل لشعوره بالراحة في الأهلي، وحتى عندما مدد عقده لم يطلب مبالغ كبيرة لتقديره للنادي وسعادته معنا".