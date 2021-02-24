عاجل | تشكيلة برشلونة اليوم امام إلتشي في الدوري الاسباني “غياب جريزمان ولينجليه”

اختار المدير الفني الهولندي رونالد كومان البدء بالمهاجم الدنماركي “مارتن بريثوايت” في تشكيلة برشلونة اليوم أمام إلتشي بدلاً من المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان الذي سيجلس على دكة البدلاء جنبًا إلي جنب مواطنه عثمان ديمبيلي.

وقرر كومان إخراج المدافع الفرنسي “لينجليه” من تشكيلة برشلونة اليوم، بعد تسببه في ركلة جزاء كلفت البرسا التعادل أمام قادش مطلع هذا الأسبوع ضمن الجولة 23 من الدوري الاسباني.

وسيشارك المدافع الفرنسي الآخر “سامويل أومتيتي” جوار جيرارد بيكيه في منطقة قلب دفاع برشلونة، مع تواجد أوسكار مينجيزا على الطرف الأيمن بدلاً من الأميركي سيرجينو ديست.

ويغيب عن تشكيلة برشلونة اليوم لاعب الوسط الدولي الإسباني سيرجيو بوسكيتس، ويحل محله اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش جنبًا إلى جنب فرينكي دي يونج.

وتقام مباراة برشلونة وإلتشي على ملعب كامب نو في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينيتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، وهي مباراة مؤجلة منذ الجولة الأولى لمنافسات الدوري الاسباني بسبب انشغال برشلونة بربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2020 الذي تأجل حتى الصيف.

والتالي تشكيلة برشلونة اليوم أمام إلتشي في الدوري الاسباني :

تير شتيجن

جوردي ألبا – سامويل أومتيتي – جيرارد بيكيه – أوسكار مينجيزا

بيدري – ميراليم بيانيتش – فرينكي دي يونج

ترينكاو – مارتن بريثوايت – ليونيل ميسي