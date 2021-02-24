نجم الشارقة الاماراتي “كورونادو” يعترف للجمهور بتراجع مستواه

قطع البرازيلي إيجور كورنادو لاعب فريق الشارقة الإماراتي الشك باليقين، مشددًا على أنه لا توجد أي مشاكل مع فريقه الحالي.

وكانت تقارير إخبارية إماراتية قد أشارت إلى أن السبب الرئيسي في تراجع مستوى اللاعب الذي توج بلقب أفضل لاعب أجنبي في آخر بطولة رسمية لدوري الخليج العربي الإماراتي ترجع لتفكيره في الرحيل ووجود مشاكل داخل الفريق.

وأكد كورونادو في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء للحديث عن لقاء الشارقة مع ضيفه الجزيرة ببطولة دوري الخليج العربي الإماراتي بعد غد الجمعة “لا أواجه أي مشاكل من أي نوع باستثناء عدم مقدرتنا كفريق على إرضاء الجمهور وتقديم ما يرضي الجميع وهو أمر يشغل تفكيري كثيرًا”.

وأضاف كورونادو “أعرف أن هناك أحاديث سلبية يتم تداولها بكثيرة وأقول علينا أن نأخذ الجانب الإيجابي حتى لا يؤثر على مسيرتنا لأن هناك من لا يريد أن نعود كما كنا من قبل وعلينا أن نعمل على العودة لقوتنا بكل السبل”.

واعترف اللاعب البرازيلي بأنه بالفعل لم يقدم ما ترغب فيه جماهير الفريق الشرقاوي هذا الموسم قائلًا: “هناك أسباب جعلتني لا أقدم ما يرضي جماهير فريقي، ولعل السبب الأهم في ذلك هو الظروف الصحية الحالية بوجود فيروس كورونا إضافة إلى غيابات مؤثرة في الفريق”.

وأوضح كورونادو “هذه ليست أعذار بقدر ما هي أمور واقعية تمامًا ونعيشها هذا الموسم، ولا اختلق الاعذار وواجهنا بعض الأوقات الصعبة من خلال الغيابات، لكن الجانب الإيجابي هو وصولنا لهذه المرحلة بالدوري ولا يمكن إخفاء المصاعب التي واجهتنا مؤخرا، وعلينا العمل والقتال لتجاوز المرحلة الحالية”.

وعن مباراة الجزيرة، قال كورونادو “نعرف جيدًا خطورة وقوة المنافس، وتحدثنا كثيرا في التدريبات عن موضوع التركيز وأهمية المباراة لكي نعود لمستوانا من جديد”.

وشدد لاعب الشارقة “ينبغي علينا التضحية ودخول المباراة بنسبة تركيز 100%. الجزيرة من الأندية الصعبة، والتي تعاقبك بشدة في حال ارتكاب الأخطاء ويجب علينا الوصول للمباراة في وضع يجعلنا قادرين على أن نقدم أفضل ما لدينا في هذا اليوم”.

واختتم كورونادو حديثه قائلًا “تنتظرنا مباراة كبيرة، وينبغي علينا أن نكون أكثر تقاربا في الملعب ونعمل بشكل جماعي لنحقق ما نريده في النهاية من المواجهة الصعبة، والانتصارات تجعل الأجواء جيدة ونذهب إلى منازلنا سعداء وهو ما نسعى إليه في مباراة الجزيرة”.