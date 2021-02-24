الجزائر تتلقى صفعة جديدة من الفيفا بوصول إنفانتينو إلى المغرب!

وصل إلى العاصمة المغربية الرباط، الأربعاء، جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، في زيارة رسمية من المقرر أن تستمر ليومين.

وبحسب الموقع الإلكتروني للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فإن هذه الزيارة “تدخل في إطار تعزيز العلاقة المتينة التي تربط الهيئة الدولية الفيفا، بالمسؤولين المغاربة والوقوف على آفاق التعاون بين الطرفين في مجال تطوير كرة القدم المغربية والإفريقية”.

وقال إنفانتينو لحظة وصوله مطار “الرباط سلا الدولي”، إن “المغرب بلد كبير في كرة القدم”.

وأضاف: “جئت إلى المغرب في زيارة عمل، لمناقشة مستقبل الكرة المغربية، والمشاريع المزمع تنفيذها”.

وتابع: “سأبحث مع المسؤولين المغاربة في أحوال البنى التحتية لممارسة كرة القدم، وكيف يمكن للعالم أن يستفيد منها، ومن مشاريع التكوين المعتمدة، وتطوير كرة القدم المغربية والإفريقية”.

وبدأ إنفانتينو جولته الإفريقية من موريتانيا التي تستضيف نهائيات كأس أفريقيا للشباب.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ”فيفا”، أعلن الخميس، الماضي، عن أول نسخة من التصنيف الشهري للمنتخبات لعام 2021.

وارتقى المغرب مرتبتين، ليصبح الـ 33 عالميًا، والثالث عربيًا بعد تونس والجزائر.