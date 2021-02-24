ترتيب الدوري السعودي بعد نتائج الجولة 20 “هديتان للشباب من الفيصلي والنصر”

يقدم لكم موقع الخليج 365 جدول ترتيب الدوري السعودي بعد نتائج الجولة 20، ولعل أبرزها هزيمة الهلال فى كلاسيكو السعودية أمام النصر.

عزز الشباب صدارته لجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عقب فوزه على ضيفه الأهلي بثلاثية نظيفة يوم الاثنين الماضي، فى المباراة التي اقيمت بينهم على استاد الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب، موسعاً الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه الهلال الى 5 نقاط.

وعلى ملعب مدينة جامعة الملك سعود الرياضية (مرسول بارك) توالت الصدمات على الهلال الجريح وخسر للمرة الرابعة في الدوري هذا الموسم، وللمرة الثانية على التوالي أمام النصر بهدف دون رد أمس الثلاثاء، لتتراجع حظوظ الفريق في المنافسة على لقب المسابقة، وتتضاعف فرص الشباب أكثر من أي وقت مضى للاستمرار على الصدارة دون مضايقات.

وعلى ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية سقط الاتحاد على ملعبه في فخ الهزيمة أمام الفيصلي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، وانقلبت المباراة في الثلث ساعة الأخيرة بعدما تعادل الفيصلي عبر هدف عكسي سجله لاعب الاتحاد حمد آل منصور في مرماه في الدقيقة 73، وأضاف هدفين في الدقائق الأخيرة عبر جوليو تافاريس وألكسندر ميركل في الدقيقتين 82 و93،

وفى صراع الهبوط حقق فريق الرائد فوزاً ثميناً أمام مضيفه أبها بثلاثية نظيفة، ليقلص الفارق الى نقطتين فقط عن منطقة الامان.

ترتيب الدوري السعودي بعد نتائج الجولة 20

1- الشباب 41 نقطة

2- الهلال 36 نقطة

3- الاهلي 35 نقطة

4- الاتحاد 32 نقطة

5- الاتفاق 30 نقطة

6- القادسية 29 نقطة

7- التعاون 28 نقطة

8- النصر 28 نقطة

9- الوحدة 27 نقطة

10- الفيصلي 26 نقطة

11- الفتح 25 نقطة

12- الباطن 24 نقطة

13- أبها 24 نقطة

14- الرائد 22 نقطة

15- ضمك 17 نقطة

16- العين 15 نقطة

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