ليفربول يمنح جمهور بارقة أمل بنشر صور تدريبات فيرجيل فان دايك

شارك نجم دفاع ليفربول الإنجليزي، فيرجيل فان دايك في تدريبات الريدز بشكل منفرد، بعد الحصص التأهيلية البدنية التي خاضها في صالة الألعاب البدنية طيلت الفترة الماضية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” صورًا للمدافع الهولندي وهو يتدرب منفردًا على العشب الأخضر، منذ إصابته في أكتوبر الماضي.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتدرب فيها النجم الهولندي على العشب الأخضر بالكرة، منذ إصابته المؤلمة في أكتوبر الماضي.

حيث تعرض فان دايك (29 عامًا) في 17 أكتوبر الماضي، لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة إيفرتون بديربي الميرسيسايد الذي أنتهى بالتعادل (2-2)، إثر تدخل عنيف من حارس مرمى التوفيز، جوردان بيكفورد.

وتأثر ليفربول بشكل كبير على مدار هذا الموسم منذ غياب فان دايك بسبب الإصابة، حيث تراجعت نتائج الفريق بقوة في الدوري الإنجليزي، لا سيما وأن الريدز يتواجد حاليًا في المركز السادس بجدول ترتيب البريميرليج، برصيد 40 نقطة بعد مرور 25 جولة من عمر المسابقة.

من جانبها، أفادت صحيفة “صدى ليفربول” البريطانية، أن هناك بعض التفاؤل في الريدز برؤية الدولي الهولندي يلعب من جديد مع الحُمر هذا الموسم.

ويستعد ليفربول لمواجهة شيفيلد يونايتد، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سيسعى الريدز لتحقيق الفوز في تلك المباراة، من أجل تحسين مركزه في البريميرليج، بعد خروجه من المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا.