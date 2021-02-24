الدوري السعودي | لقطة فيديو توثق فعل مشين للاعب النصر “بيتروس” ضد إداري الهلال

طالب رئيس القسم الرياضي بجريدة “الجزيرة” السعودية، عبدالعزيز الهدلق، لجنة الانضباط باتخاذ اللازم حيال اللقطة التي ظهرت في مقطع فيديو، ووضع فيها تعدي لاعب النصر، بيتروس ماتيوس، على إداري الهلال، سعود كريري، خلال مواجهة الديربي.

وعرض الهدلق مقطع الفيديو من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، وعلق عليه بقوله “لمن سأل عن سبب طرد سعود كريري.!! هذه اللقطة توضح السبب وهو الاعتداء على حرمته الجسدية من قبل اللاعب بيتروس”.

وأضاف “سبق للجنة الانضباط أن أوقفت لاعب الكوكب عيساكا ستة أشهر لقيامه بنفس الفعل المشين. وننتظر اللجنة فيما ستتخذه من عقوبات”.

كان النصر قد فاز بالأمس على الهلال، بهدف دون رد، في لقاء أُقيم على ملعب مرسول بارك ضمن مباريات الجولة 20 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز النصر هدف الفوز في الشوط الأول عن طريق جونزالو مارتينيز في الدقيقة 21، بعدما كسر اللاعب الأرجنتيني مصيدة التسلل وانفرد بالمرمى مستغلًا تمرير رائعة من لاعب الوسط بيتروس ماتيوس، ليضعها في شباك حارس الهلال عبدالله المعيوف.

هذا ورفع النصر رصيده بعد الفوز إلى 28 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد الهلال عند 36 نقطة في المركز الثاني، بفارق 5 نقاط عن الشباب صاحب الصدارة.