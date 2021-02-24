صفقات الهلال | هل يستمر بافيتيمبي جوميز عقب نهاية الموسم؟

واجه محترف نادي الهلال، بافتيمبي جوميز، انتقادات حادة عقب نهاية مباراة فريقه بالأمس أمام النصر، والتي انتهت بفوز نصراوي، بهدف دون رد، في لقاء أُقيم على ملعب مرسول بارك ضمن مباريات الجولة 20 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز النصر هدف الفوز في الشوط الأول عن طريق جونزالو مارتينيز في الدقيقة 21، بعدما كسر اللاعب الأرجنتيني مصيدة التسلل وانفرد بالمرمى مستغلًا تمرير رائعة من لاعب الوسط بيتروس ماتيوس، ليضعها في شباك حارس الهلال عبدالله المعيوف.

ولم يقدم جوميز مستواه المعهود خلال المباراة، الأمر الذي جعله يتعرض لهجومًا كبيرًا عبر منصات التواصل الإجتماعي، حيث طالبت جماهير الهلال برحيله عقب نهاية الموسم الحالي.

وأكد الهلاليون أن جوميز قدم كل ما لديه مع الفريق، لكنه في الوقت الحالي لا يستطيع قيادة هجوم الزعيم، بسبب كبر سنه، حيث وصل إلى عامه الـ35.

وكان جوميز قد حضر إلى الهلال قادمًا من جالطة سراي في صيف 2018، ونجح في حصد لقب دوري المحترفين السعودي، ودوري أبطال آسيا، وكأس خادم الحرمين الشريفين، والمركز الرابع في مونديال الأندية.

هذا ورفع النصر رصيده بعد الفوز إلى 28 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد الهلال عند 36 نقطة في المركز الثاني، بفارق 5 نقاط عن الشباب صاحب الصدارة.