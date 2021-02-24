أشاد توماس توخيل مدرب تشيلسي باحترافية المهاجم أوليفيه جيرو بعدما سجل اللاعب الفرنسي المخضرم هدف الفوز 1-صفر على أتليتيكو مدريد بركلة خلفية مزدوجة في دوري أبطال أوروبا.
وجاء هدف المهاجم البالغ عمره 34 عامًا في الدقيقة 68 في بوخارست يوم الثلاثاء، ليمنح تشيلسي الأفضلية قبل استضافة مباراة إياب دور الستة عشر في ستامفورد بريدج في 17 مارس.
وقال توخيل إنه من الرائع بالنسبة له العمل في المران مع جيرو، الذي أحرز 11 هدفًا مع تشيلسي في كل المسابقات هذا الموسم.
وأضاف توخيل “إنه يتدرب وكأن عمره 20 عامًا. إنه شخص يملك مزيجا بين الجدية والبهجة خلال المران.
“إنه يتحلى دائمًا بالإيجابية وهو عنصر مهم في هذه التشكيلة”.
وتابع المدرب الألماني “إنه يستمتع يوميًا بأنه لاعب كرة قدم محترف على هذا المستوى، وهذا هو المطلوب منه”.
كانت هذه تفاصيل خبر توخيل بعد مقصية جيرو أمام أتلتيكو مدريد: “إنه يتدرب وكأن عمره 20 عامًا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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