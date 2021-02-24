هل باتت الدكة أمر واقع لعبد الرزاق حمدالله مع النصر السعودي؟

أكد لاعب النصر السابق، هاشم سرور، أن مهاجم الفريق عبدالرزاق حمدالله سيتواجد خلال الفترة المقبلة على مقاعد البدلاء، وهو أمر يجب أن تتقبله الجماهير النصراوية.

وكان حمدالله قد غاب عن مباراة النصر والهلال، أمس الثلاثاء، والتي انتهت بفوز نصراوي بهدف دون رد، في لقاء أُقيم على ملعب مرسول بارك ضمن مباريات الجولة 20 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتغيب المهاجم المغربي عن مران النصر الرئيسي قبل مواجهة الهلال، بعد علمه أن المدرب ألين هورفات سيعتمد على اللاعب رائد الغامدي بشكل أساسي في التشكيلة.

وقال هاشم سرور في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “لمحبين النصر، ولأجل النصر، يجب أن تتقبلوا، عبد الرزاق حمدالله النجم والظاهرة الذي أسعد كل عشاق كرة القدم في المملكة، وليس فقط النصر، بالتأكيد سيكون على مقعد البدلاء”.

وأضاف “سيدخل حمدالله في المستقبل مثله كمثل غيره بالتنافس مع اللاعب الأساسي في الفريق ولن يكون هناك مجاملة على حساب النصر ومن يستحق بمجهوده يلعب”.