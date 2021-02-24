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سيد عبد الحفيظ يعلق على سقوط الاهلي أمام سيمبا في دوري الابطال

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محمد مصطفى 0 تبليغ

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري إن الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول أغلقوا صفحة المباراة الماضية بدوري أبطال أفريقيا للتركيز في الاستعداد للمواجهة المقررة أمام طلائع الجيش يوم الأحد المقبل في الممتاز.

وخسر الأهلي أمام مضيفه سيمبا التنزاني صفر / 1 أمس الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بعد أن استهل الأهلي مشوار الدفاع عن اللقب بالفوز على المريخ السوداني 3 / صفر في 16 فبراير الجاري.

وقال سيد عبد الحفيظ  في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي الأهلي اليوم الأربعاء إن اللاعبين قدموا ما بوسعهم في مباراة سيمبا، وإن الأهلي واجه منافسا قويا على المستوى الفني وعلى ملعبه ووسط جماهيره، مشيرًا إلى صعوبة ظروف الطقس والرطوبة خلال المباراة.

وأضاف عبد الحفيظ :”الهزيمة أمام سيمبا زادت من صعوبة مواجهتي فيتا كلوب ذهابا وإيابا فى دوري أبطال أفريقيا، وحتى يركز الجميع في المباراتين علينا أن نكون جاهزين أمام طلائع الجيش، والآن علينا غلق ملف أفريقيا نهائيًا لما بعد مواجهة الطلائع.”

‎وعادت بعثة الفريق الأول بالنادي الأهلي برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، إلى القاهرة قادمة من تنزانيا، بعد خوض مباراة سيمبا.

مدير الكرة بالأهلي المصري: أغلقنا صفحة مباراة دوري الأبطال ونركز على مواجهة طلائع الجيش
مدير الكرة بالأهلي المصري: أغلقنا صفحة مباراة دوري الأبطال ونركز على مواجهة طلائع الجيش – صور almasryalyoum

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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