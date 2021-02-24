نتيجة مباراة الهلال ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا “الانتصار ما زال غائبًا”

تعرف على نتيجة مباراة الهلال السوداني ومازيمبي الكونغولي، في أهم مباريات اليوم الأربعاء 24-2-2021، ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا 2021.

حسم التعادل السلبي مواجهة الهلال ومازيمبي، والتي أقيمت ظهر اليوم على ملعب الجوهرة الزرقاء بمدينة أم درمان، ليظل الفريقين دون انتصار حتى الآن في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وبهذه النتيجة ظل الهلال في المرتبة الرابعة والأخيرة في ترتيب المجموعة، وبنقطة واحدة في رصيده، بعدما خسر في الجولة الأولى أمام “ماميلودي صن داونز”، بنتيجة (2-0).

في المقابل، يتواجد مازيمبي في المركز الثاني مؤقتًا بنقطتين في رصيده، بعدما تعادل في الجولة الأولى أمام “شباب رياضي بلوزداد” الجزائري بنتيجة (0-0).

وستلعب المباراة الآخرى بتلك الجولة في المجموعة بين “شباب بلوزداد وماميلودي صن داونز”، يوم الأحد 28 فبراير الجاري، حيث يحتل الفريق الجنوب أفريقي الترتيب برصيد 3 نقاط، بينما يمتلك الفريق الجزائري نقطة واحدة في رصيده.

ونقل بث مباشر الهلال ومازيمبي على قناة بي ان سبورتس HD7، بصوت المعلق الرياضي المصري “أحمد عبده”، كما نقل على قناة بين سبورت ماكس 4 الفرنسية.

وانطلقت صافرة البداية في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، 15:00 بتوقيت مصر والسودان، 16:00 بتوقيت السعودية.

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