نتيجة مباراة اسوان وسوهاج في كأس مصر “زهرة الجنوب تصطدم بالجونة”

تعرف على نتيجة مباراة “اسوان وسوهاج”، في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 24-2-2021، ضمن منافسات دور 32 من كأس مصر.

حسم فريق اسوان تأهله إلى دور 16 من كأس مصر ليصطدم بفريق الجونة، بعدما انتصر على جاره “سوهاج” بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت ظهر اليوم على ملعب كلية الشرطة.

وصمد فريق سوهاج طيلة أحداث الشوط الأول لينتهي بالتعادل السلبي (0-0)، وفي الشوط الثاني افتتح فريق اسوان التسجيل عند الدقيقة (51) عن طريق “أحمد عبدالظاهر”.

وعزز “حمزة مجدي” النتيجة لصالح اسوان بالهدف الثاني في الدقيقة (78)، وحاول فريق سوهاج العودة في المباراة بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع عن طريق “أسامة خليل”.

إلا أن “عمرو رضا” كان له رأي آخر حيث سجل الهدف الثالث لفريق اسوان في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، لتنتهي المباراة بفوز زهرة الجنوب على سوهاج بنتيجة (3-1)

ونقل بث مباشر مباراة اسوان وسوهاج على قناة أون تايم سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي المصري “محمد الغياتي”.

وأدار اللقاء الحكم المصري “جلال أحمد”، وانطلقت صافرة البداية في تمام الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية.

وكان فريق الدوري المصري الدرجة الثانية “سوهاج”، قد بدأ رحلته في كأس مصر من الدور التمهيدي الثاني، وانتصر على “قنا”، قبل ان يتجاوز “بنى مزار” في الدور التمهيدي الثالث.

وفي الدور التمهيدي الرابع قابل سوهاج فريق “تليفونات بني سويف”، ونجح في إقصاءه، قبل أن ينتهي مشواره في البطولة اليوم أمام “اسوان” في دور 32.

بينما تعد مباراة اليوم هي الأولى لفريق “اسوان” في كأس مصر بعدما تم اعفاءه من خوض الأدوار التمهيدية، باعتباره احد الأندية التي تلعب في الدوري المصري الممتاز.

..