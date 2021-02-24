دوري أبطال أفريقيا | موسيماني يدافع عن خطته أمام سيمبا، ويحول تركيزه لطلائع الجيش

قال بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي المصري إنه يوجه تركيزه حاليُا إلى الإعداد لمباراة الفريق المقبلة أمام طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز وتجهيز اللاعبين بدنيًا وذهنيًا لهذه المواجهة، وذلك بعد رحلة تنزانيا الشاقة، على أن يبدأ بعدها التفكير والتركيز في مباراة فيتا كلوب الكونغولي بدوري أبطال أفريقيا.

وعاد الأهلي إلى القاهرة قادمًا من تنزانيا بعد أن خسر أمام سيمبا صفر / 1 أمس الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، علما بأن الأهلي استهل مشوار الدفاع عن اللقب بالفوز على المريخ السوداين 3 / صفر في 16 فبراير الجاري.

وفي دفاعه عن خطته للمباراة، قال موسيماني في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي اليوم الأربعاء :”درسنا طريقة لعب سيمبا جيدًا، لذلك كان من الطبيعي أن نبدأ اللقاء بثلاثة لاعبين في خط الوسط بمهام دفاعية وهجومية، خاصة في ظروف الطقس السيئ، ودرجات الحرارة والرطوبة المرتفعة.”

وأضاف أن الأهلي صادفه سوء حظ كبير في مواجهة سيمبا، وتابع :”فريق سيمبا التنزاني قدم مباراة كبيرة أمام الأهلي، ولكننا كنا نستحق نتيجة أخرى غير الهزيمة.”

وأوضح موسيماني :”أتيحت أمامنا أكثر من ثلاث فرص في الشوط الأول منها فرصة لوالتر بواليا وقبلها لمحمود كهربا، بخلاف كثير من الفرص في الشوط الثاني .. سوء الحظ وعدم التسجيل من أي من الفرص التي أتيحت للاعبي الأهلي حافظ للمنافس على نتيجة تقدمه في اللقاء.”

وأكد موسيماني أن الأهلي خاض مباراتين فقط من أصل ست مباريات في دور المجموعات، ولاتزال هناك مباريات مهمة عليه أن يقاتل فيها لتحقيق الفوز والتأهل.