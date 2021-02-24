الدوري السعودي | المدلج يهاجم إداري الهلال ويدافع عن محترف النصر

تلقى لاعب وسط النصر، بيتروس ماتيوس، إشادة كبيرة من جانب الإعلامي السعودي، حافظ المدلج، حيث أكد أنه يشبه نجم ميلان السابق، جينارو جاتوزو، ويمتاز بالجدية في الملعب، والدفاع عن زملاءه.

وكان النصر قد فاز بالأمس على غريمه التقليدي الهلال، بهدف دون رد، في لقاء أُقيم على ملعب مرسول بارك ضمن مباريات الجولة 20 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز النصر هدف الفوز في الشوط الأول عن طريق جونزالو مارتينيز في الدقيقة 21، بعدما كسر اللاعب الأرجنتيني مصيدة التسلل وانفرد بالمرمى مستغلًا تمرير رائعة من لاعب الوسط بيتروس ماتيوس، ليضعها في شباك حارس الهلال عبدالله المعيوف.

وقال المدلج في تصريحات فضائية عبر برنامج “رياضة ميديا” “بيتروس مثل جاتوزو، فهو لاعب جاد في الملعب، ويعتبر نفسه كأنه العريف، يناقش الحكم، ويجادل ويدافع عن اللاعبين”.

وأضاف “جاتوزو كانت جماهير ميلان تحبه، وجماهير الفرق المنافسة تكرهه، وكذلك بيتروس، فجماهير النصر تحبه لأنه يدافع عن الفريق، لأنه كلاعب يدافع عن الشعار الذي يرتديه، بناءً على وجهة نظره التي يراها صحيحة، وقد يراها الآخرون خطأ”.

وعلى الجانب الآخر، أكد المدلج أن إداري الهلال، سعود كريري، أخطأ في المشادة التي دخل فيها مع بيتروس، خلال المباراة، وأشار إلى أن كريري رجل إداري ويعرف طبيعة بيتروس، وكان يجب عليه التحلي بالهدوء بشكل أكبر في التعامل مع تلك الأزمة.

هذا ورفع النصر رصيده بعد الفوز إلى 28 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد الهلال عند 36 نقطة في المركز الثاني، بفارق 5 نقاط عن الشباب صاحب الصدارة.