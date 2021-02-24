الامارات | شرطة أبوظبي تختتم تأمين مسارات "طواف الإمارات" بإمارة أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تختتم تأمين مسارات "طواف الإمارات" بإمارة أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت شرطة أبوظبي تأمين مسارات طواف الإمارات 2021 في إمارة أبوظبي، حيث قامت بتأمين سباقات الطواف، الذي انطلق من حصن الظفرة مروراً بعدة أماكن سياحية ثم مدينة ابوظبي في المرحلة الثانية، لينتهي السباق من المرحلة الثالثة في أعلى قمة جبل حفيت فى مدينة العين، وستكون المرحلة السابعة والاخيرة السبت بختام طواف الامارات على كورنيش أبوظبي.

وأكدت شرطة أبوظبي في بيان صحافي اهتمامها بتعزيز منظومة تأمين السباقات، وفق أحدث الأساليب وأعلى درجات الحماية بخطط متطورة ودقيقة ومؤشرات إيجابية تدعم مسيرة الأمن والأمان. وأوضحت أن السباق تم تأمينه وفق خطة مرورية شاملة تضمنت تكثيف الدوريات في الطُرق لضمان انسيابية الدراجات في الشوارع المؤدية لموقع السباق، وطبقت فيها كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية قبل السباق وبعده، وفق أفضل الممارسات العالمية.

وبدأ سباق طواف الإمارات للدراجات الهوائية بنسخته الثالثة فى 21 فبراير الجاري، ويستمر إلى 27 الجاري، ويعد السباق العالمي الوحيد المصنف ضمن سلسلة "وورلد تور" في الشرق الأوسط.

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