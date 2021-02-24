شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري يعلن أسماء قائمة كينيا وجزر القمر 17 مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر حسام البدري، المدير الفني لمنتخبنا الوطني، علي الإعلان عن قائمة اللاعبين، التي ستخوض مباراتي كينيا وجزر القمر، يوم 17 من مارس المقبل.

وتلتقي مصر مع كينيا، يوم 25 من مارس المقبل، في نيروبي، ومع جزر القمر، في القاهرة يوم 29 من الشهر نفسه، ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية.

وسيضم البدري، 26 لاعباً حتي يتثني لهم خوض المباراتين، وتحسباً لتعرض لأي لاعب للإصابة سواء في مباراة كينيا او القاهرة.

وقرر البدري، تأجيل اعلان القائمة، الي ذلك الموعد، حتي يتثني له متابعة الفرق المصرية في الجولة الرابعة في البطولتين الكونفدرالية ودوري الأبطال.