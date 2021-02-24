شكرا لقرائتكم خبر عن فاسكيز يحسم مستقبله مع ريـال مدريد مارس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «ماركا» الإسبانية، نقلا عن إذاعة «كادينا كوبى»،أن لوكاس فاسكيز، نجم ريال مدريد، منح مهلة لنفسه لاتخاذ قراره النهائي بشأن مستقبله.



وينتهي عقد فاسكيز، مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، مثله مثل سيرجيو راموس، إلا أن اهتمام الميرنجي بتجديد عقده لا يتساوي مطلقا مع الاهتمام بتجديد عقد قائد الفريق.



ووفقا للإذاعة الإسبانية، فإن فاسكيز، رفض العرض المقدم من ريـال مدريد لتجديد عقده، ولم يتم البت في الموضوع مرة أخرى، حيث عرض ريال مدريد على فاسكيز، تجديد عقده لمدة 3 مواسم، بنفس الراتب الذي يحصل عليه حاليا، والبالغ 3.5 مليون يورو، وهو ما لم يلق قبول اللاعب متعدد الاستخدامات،وأضافت الإذاعة، أن فاسكيز سيتخذ قراره بشأن وجهته التالية في مارس المقبل.



وأشارت الإذاعة، إلى أن هناك اهتمام من جانب إيفرتون، بضم فاسكيز، خاصة وأن مدربه كارلو أنشيلوتي يعرفه جيداً، منذ أن كان مدرباً لريـال مدريد، ويعلم أنه بإمكانه إحداث الفارق مع الفريق، وإلى جانب إيفرتون، فهناك ميلان أيضًا، والذي يطمح لتكرار نجاحه في صفقة ثيو هرنانديز.