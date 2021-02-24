شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال «دينيس» مدرب بيج رامى عندما شاهد الأهرامات لأول مرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - «ما شاهدته اليوم في الأهرامات يؤكد عظمة الإنسان المصري في صنع الحضارات ولابد أن أقف احتراماً للذين قاموا بتشييد تلك الاهرامات الثلاثة وكنت أود أن أعرف كافة الأسرار عن عظمة التشييد والبناء في زمن الفراعنة المصريين ولكن سأكون حريص خلال الفترة المقبلة على زيارة مصر مرة أخرى لكي اعرف الكثير عن تلك الحضاره التي أبهرت العالم»

بهذه الكلمات أشاد دينيس جيمس البطل المحترف السابق في كمال الأجسام والمدرب الحالي لبطل مستر أولمبيا المصري بيج رامى بعظمة الأهرامات بعد أن زارها اليوم وبرفقته الوفد الرسمي المسؤول عن تنظيم السيمينار العالمي للمدربين المصريين واختيار منتخب مصل تك لكمال الأجسام وكان على رأس مستقبلية الدكتور عبدالعظيم حجازي رجل الأعمال.

وأضاف «دينيس» في تصريحات صحفية: «لازالت مبهور بماشاهدتة اليوم في الاهرامات ولهذا استنتاجي كان في محله هو اعتلاء بطل مصرى مثل بيج رامى حفيد هذه الحضاره العملاقة قمة بطولات المحترفيين في كمال الأجسام والذي شرفت بتدريبه قبل بطولة مستر أولمبيا 2021».