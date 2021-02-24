شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يفاوض 3 لاعبين لضمهم للفريق في الموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ مسؤولو نادي الإسماعيلي، في التفاوض مع ثلاثة لاعبين، لضمهم للفريق بداية من الموسم الجديد.

وابدي البوسني يوفيتش، رغبته في التعاقد مع رأس حربة سوبر، لاعب وسط مدافع، وظهير ايمن، لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

ورشحت اللجنة الفنية، بالنادي برئاسة علي ابوجريشة، أسماء ثلاثة لاعبين، من اجل البدء في التفاوض مع انديتهم للتعرف علي كافة التفاصيل الخاصة بإنتقالهم الي قلعة الدراويش.