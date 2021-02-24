شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين مالدينى ووكيل كالهانوجلو لتجديد عقد اللاعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد موقع «فوتبول إيطاليا » الإيطالى، أن مسؤولي ميلان سوف يجتمعون بوكيل اللاعب هاكان كالهانوجلو خلال الساعات المقبلة لتجديد عقد اللاعب.



وينتهي عقد اللاعب التركي مع ميلان في ختام الموسم الجاري، ويسابق مسؤولو الفريق الزمن من أجل غلق ملف التجديد للاعب، خوفا من العروض الأخرى.



وبحسب الموقع الإيطالى، فإن المدير التقني باولو مالديني والمدير الرياضي فريدريك ماسارا سوف يعقدان جلسة مع وكيل اللاعب جوردون ستيبيك اليوم الأربعاء.

وأضاف التقرير، أن ميلان سيحافظ على عرضه البالغ 4 ملايين يورو في الموسم، في حين يتمسك اللاعب بالحصول على 5.5 مليون يورو، قد تقل إلى 5 ملايين فقط مع إدراج بعض المكافآت في العقد.