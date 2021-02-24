شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن مجدي يبدأ الجري الخفيف حول الملعب استعداداً لمواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استأنف فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته مساء اليوم ، ضمن برنامج الإعداد لملاقاة الأهلى يوم 10 مارس المقبل ، فى إطار الأسبوع الــ12 المؤجل بمسابقة الدورى المحلى.

المران اشتمل على وحدات بدنية استمرت لمدة ساعة ، من أجل الارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين ، وسط حضور لأعضاء اللجنة الفنية كاملة والمهندس تامر موسى عضو مجلس الإدارة.

وخاض عبد الرحمن مجدي، تدريبات خفيفة بالجرى حول الملعب ، كما استمر كل من عبد الله جمعة ومحمد بيومى وأحمد كاستيلو فى تدريباتهم التأهيلية.

وأدى حراس المرمى تدريبات قوية تحت إشراف أحمد الدهراوى.