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ليفربول يعلن جاهزية دييجو جوتا قبل مواجهة شيفيلد

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وائل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

أعلن نادى ليفربول جاهزية الجناح البرتغالي الشاب دييجو جوتا، بعد عودته من الإصابة الطويلة.
ونشر الحساب الرسمي للريدز عبر «تويتر» صورا لجوتا من تدريبات الفريق الجماعية، بعد تعافيه من إصابة الركبة التي تعرض لها في مباراة ميدتيلاند الدنماركي بدوري أبطال أوروبا يوم 9 ديسمبر الماضي.
وكان جوتا، يتدرب منفرداً طوال الأيام الماضية، قبل أن ينضم للتدريبات الجماعية لأول مرة اليوم، وبدا اللاعب البرتغالي جاهزا لمواجهة شيفيلد يونايتد، الأحد المقبل، في .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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