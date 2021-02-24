شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يعلن جاهزية دييجو جوتا قبل مواجهة شيفيلد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن نادى ليفربول جاهزية الجناح البرتغالي الشاب دييجو جوتا، بعد عودته من الإصابة الطويلة.

ونشر الحساب الرسمي للريدز عبر «تويتر» صورا لجوتا من تدريبات الفريق الجماعية، بعد تعافيه من إصابة الركبة التي تعرض لها في مباراة ميدتيلاند الدنماركي بدوري أبطال أوروبا يوم 9 ديسمبر الماضي.

وكان جوتا، يتدرب منفرداً طوال الأيام الماضية، قبل أن ينضم للتدريبات الجماعية لأول مرة اليوم، وبدا اللاعب البرتغالي جاهزا لمواجهة شيفيلد يونايتد، الأحد المقبل، في الدوري الإنجليزي.