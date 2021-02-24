شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يحضر منافسات اليوم الأول من بطولة كأس العالم للرماية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم الأربعاء، جزءاً من منافسات اليوم الأول لبطولة كأس العالم للرماية «خرطوش» بميادين نادى الصيد فرع 6 أكتوبر بحضور الدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، اللواء حازم حسني رئيس اتحاد الرماية، رئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم للرماية، محسن طنطاوي رئيس محلس ادارة نادي الصيد،وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة.

يأتى حضور الوزير للمنافسات في إطار دعمه وتشجيعه للاعبي ولاعبات المنتخب الوطني للرماية المشاركين في البطولة، والاطمئنان على سير كافة الاجراءات والترتيبات المتعلقة بالبطولة على أكمل وجه تنسيقا مع اللجنة المنظمة للبطولة ومسئولى نادي الصيد.

وفي هذا الصدد اكد وزير الرياضة على متابعتة المستمرة للبطولة، حتى تخرج بالشكل الذي يليق باسم وسمعة مصر، لافتاً إلى ان حضور ٣١ دولة يؤكد ثقتهم الكبيرة في قدرات مصر التنظيمية، ونجاحها في تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا.

وفي نفس السياق قام وزير الشباب والرياضة بجولة تفقدية لميادين الرماية التي تستضيف منافسات البطولة، وحرص على مشاهدة الرامي عزمي محيلبة بطل منتخب مصر اثناء منافسات لعبة الاسكيت.

رافق الوزير في جولته الدكتور خالد مسعود رئيس الادارة المركزية للطب الرياضي، محمد الكردي مساعد وزير الشباب والرياضة للاداء الرياضي وقطاع البطولة، وعدد من اعضاء مجلس ادارة نادي الصيد .

وتستضيف مصر كأس العالم للرماية «خرطوش» في الفترة من 22 فبراير الجاري حتي 5 مارس المقبل مشاركة 400 لاعب ولاعبة من 32 دولة، وتتنوع المنافسات بين الإسكيت والتراب، وينقسم اللاعبون إلى فرق فردى رجال وفرق فردى سيدات وزوجي رجال وسيدات وزوجي مختلط.

وينافس المنتخب الوطني للرماية في البطولة في مسابقات التراب باللاعبين «أحمد توحيد زاهر وعبدالعزيز محيلبة وأحمد قمر ومصطفى حنيش وإسلام أبوبكر ماجى عشماوى ونوريهان فوزان ونادين أيمن وسحر طلعت مصطفى ومريم طارق»، وفي مسابقات الإسكيت يضم كلا من «عزمى محيلبة ومصطفى إسماعيل وسركيس مارتايان وإبراهيم محمد وكريم عصام وو أميرة أبوشقة وزينب طارق وشهد أشرف ونغم أحمد عثمان».