شكرا لقرائتكم خبر عن أوكوشا ينصح محمد صلاح بالانضمام لبرشلونة ويتحدث عن العميد وميدو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد جاي جاي أوكوشا، نجم منتخب نيجيريا، أن الفترة الحالية تشهد عملية بناء المنتخب النيجيري وتجديد الدماء.



وأشار أوكوشا، في تصريحات تليفزيونية، إلى أنه كان في طريقه للرحيل إلى توتنهام الإنجليزي ولكن الصفقة تعثرت، مؤكدا أن البرازيلي رونالدينهو لعب بجواره في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.



وأضاف: «رونالدينو حاول تقليد بعض مهاراتي ومراوغاتي، فقد كان لاعبا صغيرا في باريس قبل رحيلي لإنجلترا، ثم انضمامه إلى برشلونة الإسباني».



واعتبر أوكوشا، النجم الليبيري جورج ويا أفضل لاعب في تاريخ أفريقيا، مؤكدا أن ويا كان ملهما لنجوم القارة السمراء، بعدما لعب في أندية كبرى وحصل على جائزة أفضل لاعب في قارة أفريقيا.

وأشار إلى أن أفضل لاعب مصري واجهه كان حسام حسن وأحمد حسام ميدو، فكلاهما كان يملك قدرات تهديفية وفنية عالية، وتطرق النجم النيجيري إلى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، مؤكدا أنه لاعب عالمي وحقق نجاحات كبيرة مع الريدز.



ونصح أوكوشا، صلاح، بالرحيل إلى برشلونة الإسباني، إذا تلقى عرضا لذلك، موضحا أن صلاح بحاجة لمغامرة جديدة بعدما استنفذ قدراته بالدوري الإنجليزي وحقق نجاحات كبيرة.