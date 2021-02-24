شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ حجز رحلة طيران تونس استعداداً لمواجهة الترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأت اللجنة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك، في التجهيز لرحلة سفر الفريق إلي تونس، لمواجهة فريق الترجي.

ويلتقي الزمالك، مع الترجي، في تونس، يوم 6 من مارس المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدوري المجموعات لدوري رابطة الأبطال الإفريقي.

ويسعي مسؤولو الزمالك، لإنهاء كافة الإجراءات مبكراً لتفادي تكرار ماحدث في رحلة السنغال، بسبب عدم الحصول علي تصريح المرور عبر الأجواء الموريتانية.

واتخذت اللجنة، قرار بعدم التعامل مع شركة الطيران، التي تسببت في ازمة السنغال، بخلاف اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها، لحفظ حقوق الزمالك.