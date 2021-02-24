شكرا لقرائتكم خبر عن «رونالدو» يواصل تحطيم الأرقام مع «يوفنتوس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

واصل البرتغالى كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، تحطيم الأرقام بعدما أحرز هدفين أمام ضيفه كروتونى، فى المباراة المقامة على ملعب «أليانز ستاديوم»، ضمن منافسات الأسبوع الـ23 لمسابقة الدورى الإيطالى.

وهزَّ كريستيانو رونالدو شباك كروتونى فى الدقيقة الـ38 بضربة رأسية، ثم عاد اللاعب ليضاعف النتيجة لفريقه بنفس الطريقة بعد سبع دقائق قبل نهاية الشوط الأول بنتيجة (2-0). ورفع صاروخ ماديرا رصيده إلى 18 هدفًا هذا الموسم، ليتجاوز البلجيكى روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان، وينفرد بصدارة هدافى الدورى الإيطالى هذا الموسم. وبزيارته لشباك كروتونى يكون الدون البرتغالى قد سجل فى جميع الفرق التى واجهها بالدورى الإيطالى منذ انتقاله ليوفنتوس، وبلغ عددها 18 فريقًا حتى الآن.

وبات كروتونى الفريق الـ78 الذى زار كريستيانو شباكه فى الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، ولا يتفوق عليه سوى السويدى زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان الذى سجل ضد 79 فريقًا منذ عام 2000. ووصل صاحب الـ36 عامًا إلى هدفه رقم 90 مع يوفنتوس، ليتجاوز فيليبو إنزاجى وينفرد بالمرتبة الـ15 لقائمة الهدافين التاريخيين للسيدة العجوز، ليقترب أكثر من جولييلمو جابيتو (92 هدفًا) وباولو ديبالا (98 هدفًا). ووفقًا لشبكة «سكواكا»، فإن كريستيانو رونالدو وصل إلى هدفه رقم 133 بضربات الرأس. فى سياق آخر، كشفت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية اهتمام عملاقى إيطاليا، يوفنتوس وإنتر ميلان، بالتعاقد مع النجم الأرجنتينى سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتى الإنجليزى، حيث أشارت التقارير إلى تواصل مسؤولى السيدة العجوز بالفعل مع المهاجم البالغ من العمر 32 عامًا، وتفاوضهم معه بشأن انتقاله لليوفى خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت الصحيفة إن المهاجم الأرجنتينى تحدث بالفعل مع برشلونة وأتلتيكو مدريد عن انتقال محتمل خلال الميركاتو الصيفى المقبل، لكن الاهتمام الإضافى من الدورى الإيطالى زاد من الضغط على السيتى لاتخاذ قرار بشأن مستقبل الهداف التاريخى للنادى السماوى. وينتهى عقد سيرجيو أجويرو الحالى مع مانشستر سيتى، والبالغ قيمته 250 ألف جنيه إسترلينى، فى نهاية الموسم الجارى، ولم يتم إجراء أى محادثات من إدارة النادى مع اللاعب حول صفقة جديدة. وتشير التقارير الصحفية إلى أن إدارة مانشستر سيتى مترددة بشأن الالتزام بتجديد تعاقد سيرجيو أجويرو فى ظل الإصابات المتكررة التى أصابته منذ بداية الموسم، حيث إن النجم الأرجنتينى لم يبدأ أى مباراة منذ أربعة أشهر ولم يسجل أى هدف فى الدورى الإنجليزى الممتاز منذ يناير 2020.

ورغم سوء حظ المهاجم الأرجنتينى إلا أن أكبر الأندية فى أوروبا تهتم بشدة بالتعاقد معه لكونه أحد أكثر المهاجمين إنتاجًا فى الفترة الأخيرة حيث سجل 256 هدفًا فى 379 مباراة مع السيتى. ولكن من المفهوم أن الخيار المفضل لأجويرو هو تمديد عقده فى مانشستر سيتى، الذى دفع 35 مليون جنيه إسترلينى لشرائه من أتلتيكو فى عام 2011.