شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يطالب لاعبي الزمالك بطي صفحة تونجيث وتخطي دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب البرتغالي باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك اللاعبين بضرورة وسرعة طي مباراة تونجيث السنغالي في البطولة الإفريقية والتى انتهت بالتعادل السلبي في المباراة التى جمعت بينهما أمس .

وقال باتشيكو: «اغلقنا البطولة الإفريقية تماما ونسعي للتركيز ومواصلة الانتصارات في البطولة المحلية خصوصا وأن الفوز علي وادي دجلة ف يالمباراة المقبلة سيعيد للاعبين الثقة المفقودة بعد ان فرطنا في فوز سهل أمام بطل السنغال».

وأبدي باتشيكو رضاه عن لاعبي الأبيض وأنهم يؤدون بمنتهي الجدية سواء في البطولة الإفريقية أو البطولة المحلية .