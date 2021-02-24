شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطالب الإسماعيلي بموافقة أمنية لنقل مباراة الأهلي لـ«المكس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبلغ مسؤولو اتحاد الكرة، نظرائهم بالنادي الإسماعيلي، ضرورة الحصول علي الموافقة الأمنية، من مديرية امن الأسكندرية، بإقامة مباراة الأهلي، علي ملعب المكس.

وأرسل الإسماعيلي، خطاب رسمي، إلي اتحاد الكرة، يطلب خلاله نقل المباراة، المقررة بين الفريقين، يوم 10 من مارس المقبل، والمؤجلة من الجولة الثانية عشر للدوري، من برج العرب، الي ملعب حرس الحدود بالمكس.

وأوضح مسؤولي اتحاد الكرة، أن الحصول علي الموافقات الأمنية، مسؤولية الأندية أصحاب الملاعب، التي تقام عليها المباريات.

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