شكرا لقرائتكم خبر عن 8 لاعبين كسروا هيمنة الثلاثى الكبير فى التنس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سيطر الثلاثى الكبير (ديوكوفيتش وفيدرر ونادال) على البطولات الكبرى طيلة الـ18 سنة الأخيرة، وأصبحت معظم الأرقام القياسية والإنجازات التاريخية مسجلة بأسمائهم.

وفى ظل هذه الهيمنة تبرز إحصائية مهمة، منذ أول بطولة كبرى حققها فيدرر فى ويمبلدون موسم 2003، تمكن الثلاثى الكبير من الفوز بـ58 بطولة كبرى، من أصل 70. وحقق منها فيدرر 20 لقبا، ومثلها لنادال، مقابل 18 لديوكوفيتش، فيما تناوب 8 لاعبين فقط على بقية البطولات، كالتالى:

توج الأمريكى آندى روديك ببطولة أمريكا المفتوحة، موسم 2003، بعد تغلبه فى النهائى على الإسبانى، خوان كاروس فيريرو.

ديوكوفيتش

وفى موسم 2004، فاز الأرجنتينى جاستون جاوديو ببطولة فرنسا المفتوحة، بعد فوزه فى النهائى على مواطنه جيريمو كوريا.

وفى موسم 2005، توج الروسى مارات سافين بثانى ألقابه فى البطولات الكبرى، عندما فاز بأستراليا المفتوحة، بعد تغلبه فى النهائى على الأسترالى ليتون هيويت.

وبعد 4 سنوات، تمكن الأرجنتينى خوان مارتين ديل بوترو من هزيمة فيدرر فى نهائى بطولة أمريكا المفتوحة موسم 2009.

وجاءت المنافسة الأقوى للثلاثى الكبير من جانب البريطانى آندى موراى، والسويسرى ستان فافرينكا، حيث توج موراى بثلاثة ألقاب فى البطولات الكبرى، وهى أمريكا 2012، وويمبلدون 2013 و2016.

فيدرر

أما فافرينكا فحصد بطولات أستراليا 2014، وفرنسا 2015، وأمريكا 2016.

وتوج الكرواتى مارين سيليتش ببطولة أمريكا 2014، بعد تغلبه فى النهائى على اليابانى كى نيشيكورى.

بينما كان اللقب الأخير الذى حققه لاعب بخلاف الثلاثى الكبير هو لقب أمريكا المفتوحة فى الموسم الماضى، عندما توج به النمساوى دومينيك تيم، إثر فوزه على الألمانى ألكسندر زفيريف.