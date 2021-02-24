شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يُجري تعديلات علي الجهاز الطبي للفريق الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافق المهندس إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلي، المشرف العام على الكرة، على طلب اللجنة الفنية إجراء بعض التعديلات على الجهاز الطبي بالفريق الأول وإضافة بعض العناصر القادرة على الارتقاء بالقطاع الطبي للفريق.

واعتمد مجلس الإدارة قرار ضم ثلاثة عناصر جديدة إلى الجهاز الطبي، هم مجدى قاسم وجمال الطلى وإيهاب السيد، ليصبح تشكيل الجهاز الطبي بالفريق الأول كالتالى:

الدكتور محمد طه مهنا، رئيسًا للجهاز الطبي.

إيهاب السيد، إخصائى تأهيل وعلاج طبيعي.

جمال الطلى، إخصائى تأهيل وعلاج طبيعي.

مجدى قاسم، إخصائى تأهيل وعلاج طبيعي.

إسلام محسن، إخصائى تأهيل وعلاج طبيعي.