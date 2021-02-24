شكرا لقرائتكم خبر عن «سواريز» يفتح النار على «برشلونة» بعد الرحيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يرى لويس سواريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، أن إدارة ناديه السابق لم تحترمه بالقدر الكافى، قبل رحيله عن صفوف الفريق قبل بداية الموسم الجارى. وقال سواريز فى حوار أجرته معه مجلة «فرانس فوتبول»: «ما أزعجنى وأحبطنى كثيرًا أن إدارة برشلونة أبلغتنى بأننى تقدمت فى السن، ولم أعد مؤهلًا لخوض مباريات على مستوى عالٍ». وأضاف: «أعتقد أننى كنت أستحق مزيدًا من الاحترام، فإذا لم يكن لى بصمة مع برشلونة لتفهمت تمامًا قرار الاستغناء عن خدماتى، لكننى سجلت 20 هدفًا على الأقل فى كل موسم، وكانت أرقامى جيدة للغاية، ولم يتفوق علىّ سوى ليونيل ميسى».

وأضاف المهاجم الأوروجويانى: «الكثير من صفقات برشلونة لم تحقق التوقعات، أما أنا فقد وصلت لمستويات متميزة مع البارسا، وقدمت ما كان متوقعًا منى». وزاد: «فى مثل هذه الظروف الصعبة كان لزامًا علىَّ أن أتسم بالقوة الذهنية لإثبات أننى قادر على تجاوز مثل هذا الموقف، لم أستسلم أبدًا أمام الظروف العصيبة التى مررت بها». وتابع: «قوة شخصيتى دفعتنى للانتقال إلى أتلتيكو مدريد الذى ينافس على الألقاب الكبيرة، للتأكيد على أننى قادر على اللعب فى مستويات قوية، ومازلت مفيدًا.. بحثت عن ذاتى بعد كل هذه السنوات فى برشلونة».

سواريز أثبت وجوده مع أتلتيكو مدريد

واستطرد: «رحبت بفكرة رحيلى عن برشلونة لأننى لا أحب التواجد فى مكان لا يريدنى، لكن ما كان صعبًا هو اعتياد أسرتى على العيش فى هذه المدينة لست سنوات، واضطررت للحديث مع أولادى بشأن أنه حان الوقت للابتعاد عن أصدقائهم والتخلى عن عاداتهم فى برشلونة».

وأردف: «لقد كان أمرًا معقدًا للغاية، وزادت صعوبته فى ظل ظروف الوباء، ففى مدريد يصعب ممارسة أنشطة أخرى مع أطفالى بعيدًا عن دراستهم، فهم يفتقدون أصدقاءهم ويفتقدون أيضًا عائلة زوجتى فى برشلونة، ويبقى الأهم أن أسرتى ترانى سعيدًا فى الوقت الحالى». وشدد: «بالطبع أفتقد ميسى كثيرًا، فهو صديقى بصرف النظر عن اللاعب الذى يعرفه الجميع.. أفتقد منافشاتنا يوميًا فى كرة القدم وكافة الأمور الحياتية، كان هناك ترابط أسرى بين العائلتين، والأطفال يفتقدون بعضهم البعض، كنا نعلم جميعًا أن لحظة التغيير قادمة بسبب أعمارنا، ويجب أن نستعد لها».

وبسؤاله هل ميسى يفتقدك، أجاب لويس سواريز فى ختام تصريحاته: «هذا السؤال يجيب عليه ليو.. وبشكل عام فإن المدرب رونالد كومان لم يفتقدنى لأنه صرح بأنه سعيد بقرار رحيلى، أما ميسى فربما يفتقدنى لأننى صديقه اليومى».